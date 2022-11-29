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Кубок России

В начале декабря пройдёт матч звёзд Фонбет Кубка России

29 Ноября 2022 • 11:08 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

3 декабря состоится матч звёзд Фонбет Кубка России: Путь РПЛ против Пути Регионов.

В этом мероприятии примут участие многие звёзды турнира, среди которых нападающий «Спартака» Куинси Промес, полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин, игрок «Крыльев Советов» Сергей Пиняев и многие другие известные футболисты. 

Встреча пройдёт в формате 5 на 5 и будет состоять из двух таймов по 15 минут. Также в этому шоу-матче будут предусмотрены конкурсы на силу и точность ударов, а вратари поменяются ролями с полевыми игроками.

Сразу после этой игры состоится жеребьёвка плей-офф Фонбет Кубка России. В прямом эфире её покажет телеканал «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Куинси Промес Сергей Пиняев Алексей Сутормин Фонбет Кубок России
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