Нигматуллин дал совет Соболеву после драки в матче с «Зенитом»

Двукратный чемпион России в составе столичного «Спартака» Руслан Нигматуллин дал совет нападающему «красно-белых» Александру Соболеву после массовой драки в матче между московским коллективом и петербургским «Зенитом» (0:0, 2:4 пен).

Бывший футболист сказал, что заметил довольно большое количество критикующих отзывов касательно того, что форвард москвичей наносил удары соперникам, находясь у них за спиной.

«Посоветовал бы ему в следующий раз наносить удары, находясь к своему оппоненту лицом к лицу», - цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Результат поединка оставил петербуржцев на третьем месте, «Спартак» выиграл группу.