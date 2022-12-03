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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семшов: «Малком — футболист мирового уровня, который выделяется в нашем чемпионате»

03 Декабря 2022 • 16:48 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов рассказал о команде, наиболее его удивившей в первой части текущего сезона РПЛ.

Семшов отметил «Оренбург», который, несмотря на разгромное поражение от «Зенита» (0:8) в матче 9-го тура, сумел преобразиться и улучшить своё турнирное положение.

Что касается игроков, то эксперт выделил бразильского нападающего «Зенита» Малкома Филипе.

«У него есть изюминка – это дриблинг, игра один в один. Малком может обострить момент. Это футболист мирового уровня, который выделяется в нашем чемпионате», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка в 17 встречах. «Оренбург» же с 25-ю баллами в своём активе расположился на седьмой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Зенит Оренбург Малком Филипе
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