Семшов: «Малком — футболист мирового уровня, который выделяется в нашем чемпионате»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов рассказал о команде, наиболее его удивившей в первой части текущего сезона РПЛ.

Семшов отметил «Оренбург», который, несмотря на разгромное поражение от «Зенита» (0:8) в матче 9-го тура, сумел преобразиться и улучшить своё турнирное положение.

Что касается игроков, то эксперт выделил бразильского нападающего «Зенита» Малкома Филипе.

«У него есть изюминка – это дриблинг, игра один в один. Малком может обострить момент. Это футболист мирового уровня, который выделяется в нашем чемпионате», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка в 17 встречах. «Оренбург» же с 25-ю баллами в своём активе расположился на седьмой строчке.