​«Наши парни прекрасны»: Салихова оценила драку в матче «Зенит» - «Спартак»

В концовке матча «Зенит» - «Спартак», перед серией пенальти, зрители увидели настоящее побоище. По итогам массовой драки сразу шесть игроков команд получили красные карточки. Комментарий по поводу этой ситуации дала Зарема Салихова – вторая половинка бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Я считаю, что наши парни выступили красиво! Особенно перед серией пенальти. Наши парни прекрасны! Хорошо сходили на ужин [с Леонидом Федуном]», - высказалась Салихова, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит» обыграл «Спартак» по пенальти, но остался на третьем месте в своей группе. Питерцы пробились в четвертьфинал Фонбет Кубка России по нижней части турнирной сетки.