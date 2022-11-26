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Кубок России

Канчельскис: «Если «Спартак» проиграет «Зениту» в четыре-пять мячей, то надо их разогнать будет всех»

26 Ноября 2022 • 13:25 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1 1.57 X 4.70 2 5.10
27.11 16:00

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча заключительного 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Зенит» и «Спартак».

По мнению эксперта, петербуржцы будут настроены на крупную победу над принципиальным соперником, однако «красно-белые» не позволят им её одержать.

«В конце концов, должно же быть самолюбие у игроков. Если они проиграют в четыре-пять мячей, то надо их разогнать будет всех», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Напомним, матч «Зенит» — «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге завтра, 27 ноября. Начало — в 16:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андрей Канчельскис
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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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