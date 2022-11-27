​Федун отреагировал на массовую драку игроков «Зенита» и «Спартака»

Перед отпуском «Зенит» и «Спартак» выдали кубковый матч с горячей концовкой. На поле произошла массовая драка, по итогам которой шесть футболистов увидели перед собой карточки красного цвета.

Своими мыслями по поводу увиденного в матче в Санкт-Петербурге поделился экс-владелец «Спартака» Леонид Федун.

«Москалёв не удалил Барриоса. И понеслось. По очкам мы в ММА победили. Но потеряли двух нападающих. Это проблемы весной в следующих матчах. Но и шанс для молодых», - выскзазался Федун, чьи слова передаёт «Спорт-Экспресс».

Федун также добавил, что на фоне чемпионата мира матч «Зенита» и «Спартак» был не очень.

Напомним, что «Спартак» финишировал на первом месте в своей группе Фонбет Кубка России.