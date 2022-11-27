​Арбитр показал 6 красных карточек игрокам «Зенита» и «Спартака» за драку

Кубковое дерби двух столиц между «Зенитом» и «Спартаком» перед отпуском получилось горячим, несмотря на отсутствие голов в основное время. После свистка об окончании второго тайма на поле завязалась драка. ВАР пересмотрел ситуацию и подсказал Владимиру Москалёву, каких игроков следует удалить с поля.

Красные карточки получили сразу шесть футболистов. У «Зенита» со знаком минус отличились Вильмар Барриос, Малком и Родригао, а у «Спартака» - Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов.

Следить за тем, как развивались событий в поединке «Зенит» - «Спартак», можно в текстовой трансляции.