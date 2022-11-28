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Кубок России

Силкин: «Зачинщиками драки «Зенита» и «Спартака» стали легионеры»

28 Ноября 2022 • 22:44 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Бывший защитник щёлковского «Спартака» Сергей Силкин назвал людей, начавших драку в матче между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» (0:0, 2:4 пен).

«Зачинщиками драки «Зенита» и «Спартака» стали легионеры, которых мы финансируем и которым платим зарплату», - приводит слова Силкина «Чемпионат».

Специалист высказал своё мнение о том, что у иностранных футболистов отсутствует уважение к чему бы то ни было, а также заявил, что если бы он контролировал ситуацию, то выгнал бы из страны легионеров, устраивающих подобные ситуации.

Результат кубкового поединка позволил «Спартаку» выиграть группу, «Зенит» остался на третьем месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Легионеры Сергей Силкин драка
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