Силкин: «Зачинщиками драки «Зенита» и «Спартака» стали легионеры»

Бывший защитник щёлковского «Спартака» Сергей Силкин назвал людей, начавших драку в матче между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» (0:0, 2:4 пен).

«Зачинщиками драки «Зенита» и «Спартака» стали легионеры, которых мы финансируем и которым платим зарплату», - приводит слова Силкина «Чемпионат».

Специалист высказал своё мнение о том, что у иностранных футболистов отсутствует уважение к чему бы то ни было, а также заявил, что если бы он контролировал ситуацию, то выгнал бы из страны легионеров, устраивающих подобные ситуации.

Результат кубкового поединка позволил «Спартаку» выиграть группу, «Зенит» остался на третьем месте.