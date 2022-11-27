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Кубок России

Горячие парни, чумовая драка и 6 удалений после финального свистка: «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но вышел в нижнюю сетку плей-офф Кубка России

27 Ноября 2022 • 18:18 Комментировать (6)
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти
Суперматч «Зенит» – «Спартак» в конце группового этапа пути РПЛ Фонбет Кубка России не был проходным. Вкупе с параллельной встречей «Крылья Советов» – «Факел» он решал, кто из трио «Зенита», «Спартака» и «Крыльев» отправится в верхнюю сетку плей-офф Кубка, а кто – в нижнюю.
Протокол игры  
Зенит0:0Спартак Москва
(:) Кузяев Далер1'  
  1'Хлусевич Даниил (:)
(:) Мантуан Густаво2'  
(:) Мостовой Андрей3'  
  3'Литвинов Руслан (:)
Куарезма ИванЧистяков Дмитрий 90' (Бакаев Зелимхан ( 90') Караваев Вячеслав 61' (Мостовой Андрей ( 61') Родригао де Соуза  73'Дуглас СантосБарриос Вильмар  90'Кузяев Далер  74'Малком Филипе 84' (Ерохин Александр ( 84'  88') Вендел ЖералдоКлаудиньо Родригес 84' (Мантуан Густаво ( 84') Сергеев Иван II 46' (Кассьерра Матео ( 46')
Запасные: Сергеев Дмитрий СергеевичОдоевский ДаниилКоролёв ГеоргийАлип НуралыСутормин АлексейАдамов АрсенКруговой Данил
Максименко Артём (Зорин Даниил ( 90') Денисов ДаниилДжикия Георгий  60'Хлусевич ДаниилКлассен Леон  65' 75' (Рассказов Николай ( 75') Литвинов РусланМаслов ПавелПромес КуинсиПруцев Данил  63' 90' (Зиньковский Антон ( 90') Зобнин Роман  73'Соболев Александр 66' (Николсон Шамар ( 66'  73'  90')
Запасные: Умяров НаильСелихов Александр  90'Мелёшин ПавелШитов ВладиславШитов АртёмМевля МихаЧернов НикитаРыбус Мацей  87' 90'
27 ноября. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

Перед началом отчётного матча «Зенит» с девятью очками занимал третье место в группе. На второй строчке с таким же количеством набранных баллов шли «Крылья Советов», опережающие питерцев по личным встречам. Лидировал же «Спартак» с двенадцатью очками. Решено в этом квартете перед последним туром было только то, что «Факел» займёт четвёртое место и вылетит из Кубка окончательно.

Если бы три остальные команды финишировали каждая с двенадцатью очками, то у них были бы в своём табличном междусобойчике равные показатели числа побед в основное время (серия пенальти в первых пяти турах этой группы ни разу не пробивалась). Далее рассматривалась бы разница мячей у них троих друг с другом. Точно было известно, что у самарцев она составит 5-4. Перед отчётным матчем у «Спартака» она была 5-2, а у «Зенита» имела выражение 2-6.

Чтобы пройти в верхнюю часть весенней сетки Кубка России, «Зениту» надо было, если без оглядки на «Крылья», победить «Спартак» с разницей в четыре мяча или более. В случае же невыигрыша «Крыльев» в основное время у «Факела» питерцев устраивал тот вариант со «Спартаком», при котором они набрали в последней игре очков больше, чем «Крылья» против «Факела».

«Спартак» попадал в верхнюю сетку в случае победы «Крыльев Советов» без серии пенальти над «Факелом», если не проигрывал «Зениту» с разницей в четыре мяча либо более. А отдельно невыигрыш волжан у воронежцев в основное время гарантировал бы «Спартаку» одно из первых двух мест вне зависимости от исхода матча в Санкт-Петербурге. В общих чертах расклады перед последним туром выглядели так.

То, что происходило на поле «Газпром Арены» в первом тайме, никак не намекало на то, что «Зенит» сокрушит своего заклятого московского соперника и отомстит «красно-белым» за гостевое поражение в первом кубковом круге со счётом 0:3. Несмотря на почти полностью основные составы, ничего интересного за первый тайм команды не создали. «Сине-бело-голубые» атаковали побольше, но не могли сделать разницу. До перерыва всё смотрелось, прямо скажем, весьма уныло.

На второй тайм Семак сразу выпустил Кассьерру, заменив Ивана Сергеева. Однако обострять стал не он, а Малком. Кручёным ударом бразилец послал мяч рядом с левой штангой ворот гостей чуть мимо створа. Немного позже Малком не переиграл Максименко в ближнем бою, однако там было «вне игры». В похожей ситуации, но уже без офсайда, вратарь спартаковцев нейтрализовал удар прорвавшегося на рандеву с ним Вендела.

 

На 58-й минуте красную карточку за неподобающее поведение на бровке получил Владимир Слишкович, ассистент Гильермо Абаскаля. Потом пошли новые перестановки: Караваева заменил Мостовой, а Соболева – Николсон… «Зенит» несколько убыстрил свою игру, но не прорывал оборону «Спартака», который также не имел успеха в своих контратаках.

Тем временем Цыпченко в параллельном матче вывел «Крылья Советов» вперёд. А вот Мостовой головой пробил значительно выше пустого угла ворот, отклеившись от Леона Классена и откликнувшись на подачу Клаудиньо с правого края. Попытка же Николсона отличиться со второго этажа пришлась в створ, но не представила никакой опасности для Ивана Куарежмы.

Напомним, что при условии победы «Крыльев Советов» в основное время над «Факелом» «Зениту» для попадания в первую двойку таблицы требовалось обыграть «Спартак» с разницей в четыре или более мяча. Такой сценарий виделся крайне нереалистичным, тем более «красно-белым» удалось отодвинуть игру от своей штрафной.

Питерцы, кажется, сами не верили, что смогут совершить чудо, и визитёры почувствовали свободу недалеко от чужих ворот. Николсон обыгрался на левом фланге с Промесом и обошёл Чистякова, но его удар заблокировал в подкате Родригао. Но «Спартак» не был бы «Спартаком», если бы не стал чудить сзади. Киксовая срезка «красно-белых» в своей штрафной привела мяч к Мостовому, который вроде убрал Рыбуса, однако в самый ответственный момент просто махнул мимо мяча.

Итог основного времени – 0:0. Но на финальном свистке ничего не закончилось, всё только началось! Ещё на последних секундах игры Барриос поставил подножку на чужой половине Николсону, за что получил жёлтую карточку. Когда «Спартак» разыгрывал этот штрафной, Николсон стал опекать Барриоса, и с Шамаром начал толкаться Промес.

Тут прозвучал финальный свисток, послуживший триггером для футболистов, чтобы устроить знатную заварушку. В итоге прямые красные карточки уже после конца основного времени получили по три игрока от каждой команды: у «Зенита» – Малком, Родригао и Барриос, у «Спартака» – Николсон, Соболев, Селихов.

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Серию пенальти команды проводили, уже зная, что «Спартак» попадёт на весну в верхнюю сетку Кубка, тогда как «Зенит» направится в нижнюю. Иван Куарежма потащил одиннадцатиметровые в исполнении Зиньковского и Денисова, Дуглас Сантос послал мяч выше перекладины, а решающий пенальти в левый нижний угол символично уложил экс-спартаковец Зелимхан Бакаев, которого Семак выпустил на последних минутах специально под серию пенальти.

Вот это было настоящее Дерби двух столиц! Эмоции – неотъемлемая часть футбола, и скучность практически всего игрового времени матча была компенсирована знатным «махачем» после финального свистка. Что ж, тем принципиальней будут следующие очные матчи «Зенита» и «Спартака».

Кирилл Иванцов

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Комментарии (5)
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redwhite1959
27 Ноября 2022 в 19:12
Появилась надежда - при Абаскале гегемония "Зенита" в матчах со "Спартаком" закончится! Но в обороне у красно-белых всё ещё есть проблемы - и над их устранением Абаскалю предстоит много потрудиться.
wertygaz
27 Ноября 2022 в 18:30
Судья виноват, упустил игру. Родригао вообще все позволял не свистел. Клаудиньо за эмоции не наказал вот и пошла вседозволенность….
kostet
27 Ноября 2022 в 19:28
Смешно.А из-за чего эмоции у Клаудиньо не расскажешь.Может из-за того,что Спартак в каждом эпизоде не успевал за бразильцами и бил сзади по ногам,а плешивый все спускал на тормозах.
Ginlik
27 Ноября 2022 в 20:14
Есть мнение, что бразилы плохо играют когда становится холодно, так вот... терпите.
wertygaz
27 Ноября 2022 в 20:46
А когда Родригао на несколько минут бил по ногам Соболева? Так можно? А этих варягов трогать нельзя что ли? Вспомни эпизод крутился по газону корчился как будто нож под ребро получил, а судья подбежал сразу воспрял и орать начал. Акреришка некудышный, меньше апелировал бы, результат глядишь и другой был…
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