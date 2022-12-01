​ЭСК объяснила, почему Промеса нужно было удалить в игре с «Зенитом»

На официальном сайте Российского футбольного союза были опубликованы выводы экспертно-судейской комиссии по нескольким эпизодам кубкового матча «Зенит» - «Спартак». Так, среди прочего, ЭСК считает, что судья ошибся, не удалив с поля Куинси Промеса по итогам массовой драки.

Именно Куинси Промеса ЭСК называет зачинщиком конфликта. Отмечается, что нидерландский форвард «Спартака» провоцировал соперников и совершил захват за шею с царапающим движением в отношении Вильмара Барриоса. Комиссия считает, что Промес за агрессивное поведение должен был получить красную карточку.

В то же время ЭСК поддержала решение бригады арбитров о неудалении спартаковца Наиля Умярова. В действиях игрока большинство членов комиссии не увидели агрессивного поведения, заслуживающего красной карточки.