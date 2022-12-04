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Кубок России

Быстров высказался о наказании игроков «Зенита» и «Спартака» за драку

04 Декабря 2022 • 07:49 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Экс-футболист национальной сборной России Владимир Быстров отреагировал на дисквалификацию шести игроков по итогам массовой драки в матче Фонбет Кубка России между петербургским «Зенитом» и столичным «Спартаком».

«Я бы еще парочку человек добавил к этому списку. Будь это в чемпионате, все бы сдержались. Зная, что это Кубок, многие относятся к нему так - можно удаляться и не сдерживать себя», - передает слова Владимира издание Sport24.

По итогам потасовки были дисквалифицированы Александр Соболев, Александр Селихов, Шамар Николсон, Родригао, Вильмар Барриос и Малком.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Владимир Быстров
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