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«Настоящий махач»: Уткин отреагировал на драку в матче «Зенит» - «Спартак»

27 Ноября 2022 • 18:15 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

После завершения второго тайма в кубковом матче «Зенит» - «Спартак» на поле произошла самая настоящая драка. Ряд футболистов увидели перед собой красные карточки, причём выявлять проявления неспортивного поведение пришлось в том числе с помощью ВАР.

Комментарий по поводу этой ситуации дал известный журналист Василий Уткин.

«Какая прекрасная концовка матча «Зенит» - «Спартак»! Такого точно на ЧМ не увидишь. Настоящий махач! Ну правильно, мы же страна мужественная, суровая. Мы не то что Криштиану Роналду, жвачку в трусах не носим и от ветра не падаем! Сразу в табло», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Следить за тем, как развивались события в матче «Зенита» и «Спартака», можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Василий Уткин
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