Бышовец рассказал, за счёт чего «Спартак» может одолеть «Зенит»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

Специалист не верит в крупную победу хозяев, так как будут встречаться две команды из верхней части турнирной таблицы РПЛ. Также Бышовец согласился с тем, что отсутствие защитников «сине-бело-голубых» Деяна Ловрена и Родригао скажется в пользу нападающих «Спартака».

«Спартаковцы Соболев и Промес — это два игрока, которые создавали головную боль и Ловрену, и Родригао. Кто бы сейчас ни занял их место в составе, очевидно, что у «Зенита» есть проблема в центральной зоне», — цитируют Бышовца «Известия».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 27 ноября. Начало — в 16:00 по московскому времени.