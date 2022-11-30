В «Зените» высказались о будущем Дзюбы

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем экс-нападающего петербургской команды Артёма Дзюбы, который сейчас находится в поиске нового места работы, после того как в начале текущего месяца расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

По мнению Медведева, в нынешней ситуации самое важное для Дзюбы — найти свою команду, и она не обязательно должна быть из другой страны.

«Надеюсь, что Артём найдёт свою команду и ещё проявит своё мастерство», — приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, что цвета «Зенита» Дзюба защищал с 2015 по 2022 год, выиграв с «сине-бело-голубыми» четыре чемпионских титула. В текущем сезоне 34-летний форвард провёл в чемпионате Турции четыре встречи, забив в них один гол.

Ранее сообщалось, что интерес к экс-капитану сборной России проявляют кипрский клуб «Кармиотисса» и итальянская «Венеция».