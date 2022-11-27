Мостовой: «Сейчас «Зенит» занимает лидирующие позиции, для «Спартака» это вдвойне особенный матч»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящей игре 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в которой «красно-белые» встретятся в гостях с «Зенитом».

По мнению эксперта, этот матч будет носить принципиальный характер, особенно для «Спартака».

«Исходя из турнирных раскладов, «Зениту» нужно побеждать, посмотрим, смогут ли. Сейчас в России команда Семака занимает лидирующие позиции, для «Спартака» это вдвойне особенный матч», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 27 ноября. Начало — в 16:00 по московскому времени. На данный момент «красно-белые» опережают команду из Санкт-Петербурга в турнирной таблице группы B на три очка.