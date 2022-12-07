Орлов — о дисквалификации футболистов «Зенита» и «Спартака»: «Игроки не осознали глупости и вины»

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал дисквалификацию шести футболистов за драку в матче «Зенит» - «Спартак». Встреча заключительного тура Фонбет Кубка России завершилась победой «сине-бело-голубых» в серии послематчевых пенальти (0:0, 4:2 по пен.).

«По регламенту дали максимальное наказание. Но я недоволен другим — игроки не осознали глупости и вины. Они все чувствуют себя королями», — приводит слова Орлова Sport24.

При этом эксперт отметил, что есть часть болельщиков, которая поддерживает футболистов в этой ситуации, но гордиться нужно не этим, а мастерством на поле.

Напомним, на шесть матчей Фонбет Кубка России были дисквалифицированы три игрока «Зенита» и три игрока «Спартака».