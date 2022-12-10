Сутормин: «Интрига в РПЛ сохранена»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о чемпионской гонке РПЛ.

Напомним, что после 17 туров «сине-бело-голубые» уверенно возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, опережая своего ближайшего преследователя «Спартак» на шесть очков.

По мнению Сутормина, несмотря на лидерство, «Зенит» пока рано считать чемпионом, так как математические шансы у конкурентов ещё сохраняются.

«Понятно, что мы хотим стать чемпионами России и сделаем всё для того, чтобы вновь завоевать титул, но произойти может что угодно. Интрига в РПЛ сохранена», — приводит слова Сутормина «РБ Спорт».

Сейчас в чемпионате России продолжается зимняя пауза. РПЛ возобновиться лишь весной следующего года. 4 марта «Зенит» в рамках игры 18-го тура примет на своём поле «Пари НН».