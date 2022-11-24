Хлусевич - о «Спартаке»: «Запрет мата был — это правда»

Защитник национальной команды России и столичного «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал об использовании нецензурной лексики среди футболистов «красно-белых».

«Запрет мата [в «Спартаке»] был — это правда. Но не помню, чем это всё закончилось. Я не скажу, что у нас кто-то прямо сильно «сапожничает». Поэтому никаких проблем нет», - приводит слова Хлусевича «Чемпионат».

Сборная России сыграла три последних поединка с азиатскими командами – Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. Забить голы и победить национальная команда смогла лишь в первом из них.

Для «Спартака» же зимний перерыв пока ещё не наступил – команде предстоит трудный выезд в Санкт-Петербург на кубковый матч с «Зенитом».