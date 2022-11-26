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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков — о стычке со Спаллетти: «Между нами произошла любовь»

26 Ноября 2022 • 13:57 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
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27.11 16:00

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков рассказал о стычке с экс-наставником петербургской команды Лучано Спаллетти, который в настоящий момент возглавляет итальянский «Наполи».

Российский футболист признался, что очень тепло относится к своему бывшему тренеру и считает его одним из лучших наставников в своей карьере.

«Что между нами происходило? Любовь. Исключительно. К нему только благодарность и любовь. Он реально хороший. И как человек, и как специалист», — приводит слова Широкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Спаллетти возглавлял «Зенит» в период с 2009 по 2014 год. Под его руководством «сине-бело-голубые» дважды выиграли чемпионат России, а также стали обладателями Кубка страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Лучано Спаллетти Роман Широков
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