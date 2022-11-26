Широков — о стычке со Спаллетти: «Между нами произошла любовь»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков рассказал о стычке с экс-наставником петербургской команды Лучано Спаллетти, который в настоящий момент возглавляет итальянский «Наполи».

Российский футболист признался, что очень тепло относится к своему бывшему тренеру и считает его одним из лучших наставников в своей карьере.

«Что между нами происходило? Любовь. Исключительно. К нему только благодарность и любовь. Он реально хороший. И как человек, и как специалист», — приводит слова Широкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Спаллетти возглавлял «Зенит» в период с 2009 по 2014 год. Под его руководством «сине-бело-голубые» дважды выиграли чемпионат России, а также стали обладателями Кубка страны.