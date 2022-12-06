Билялетдинов не верит в то, что Мозес и Бальде весной вернутся в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов выразил мнение, что нигерийский полузащитник «красно-белых» Виктор Мозес и сенегальский нападающий Кейта Бальде не вернутся в московский клуб после зимней паузы.

Напомним, 31-летний Мозес сейчас восстанавливается от травмы, полученной ещё в игре 4-го тура РПЛ с «Уралом» (2:0). Бальде, в свою очередь, успел провести в составе «красно-белых» всего одну официальную встречу в сентябре, после чего начал отбывать дисквалификацию за применение допинга.

«У «красно-белых» и сейчас состав нормальный. Не знаю, будет ли возвращение усилением, тем более они долго не играли. Не думаю, что в этих футболистах есть большая необходимость на данный момент», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

После 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.