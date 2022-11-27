​Семак не понимает, почему не удалили Промеса

В концовке кубкового матча «Зенит» - «Спартак» произошла массовая драка с шестью удалениями. Комментарий по поводу инцидента дал главный тренер питерской команды Сергей Семак.

«Мне странно, что Барриоса удалили, а Промеса – нет, как главного зачинщика. Непонятно. Всё пересмотрят, каждый примет решение, посмотрят, кто бьёт в лицо, кто по спине. Можно будет сделать вывод», - высказался Семак, чьи слова приводит телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина».

Семак выразил мнение о том, что арбитр Владимир Москалёв по ходу игры задал слишком высокий порог борьбы. Экс-тренер «Зенита» считает, что это поспособствовало драке.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Спартак» по пенальти. Москвичи в итоге заняли первое место в группе, а питерцы – только третье.