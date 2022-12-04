Аршавин рассказал, каких игроков не хватает «Зениту»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, каких игроков не хватает нынешнему «Зениту».

По словам экс-футболиста, петербургской команде не хватает собственных воспитанников.

«Наш «Зенит» стал частью Петербурга, объединял город. Но мне не хватает звёздочек из Петербурга в «Зените» или хотя бы пацанов, которые прошли нашу академию», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Напомним, что после 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Спартак» на шесть очков. Самыми результативными игроками «сине-бело-голубых» по системе «гол + пас» являются бразильцы Малком Филипе и Маркус Вендел, набравшие 19 и 10 очков соответственно.