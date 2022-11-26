Дмитриев: «У каждого игрока «Зенита» есть желание отомстить «Спартаку»

Бывший нападающий «Зенита» Сергей Дмитриев поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «сине-бело-голубые» примут на своём поле «Спартак».

По мнению эксперта, игроки «Зенита» захотят отомстить «красно-белым» за разгромное поражение в матче 3-го тура со счётом 0:3, поэтому на поле выйдет основной состав. Дмитриев также считает, что в предстоящей встрече нас ждёт результативный футбол.

«Команды играют в атакующий футбол, так что футбол должен быть результативным. Больше двух забитых мячей в этом матче точно ожидаю увидеть», — приводит слова Дмитриева «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится завтра, 27 ноября. Начало — в 16:00 по московскому времени.