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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лещук: «Если «Зенит» не будет страдать фигнёй, то станет чемпионом»

29 Ноября 2022 • 11:40 Комментировать (2)
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, при каком условии «Зенит» способен упустить чемпионский титул в нынешнем сезоне РПЛ.

Напомним, что после 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России «сине-бело-голубые» уверенно возглавляют турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Спартак» на шесть очков.

26-летний голкипер считает, что если петербуржцы не решат вдруг расслабиться, то смогут выиграть турнир.

«Если «Зенит» фигнёй страдать не будет, станет чемпионом, а если расслабятся — может быть, будет интрига: надеюсь, между «Динамо» и «Зенитом», — цитирует Лещука «РБ Спорт».

Напомним, что после 17-го тура чемпионат России ушёл на длительный зимний перерыв, и возобновится он лишь в начале марта следующего года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Игорь Лещук
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