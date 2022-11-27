​«Спартак» назвал состав на матч с «Зенитом»

В воскресенье «Спартак» проведёт гостевой матч против «Зенита» в рамках шестого тура группового этапа Фонбет Кубка России. Рулевой московской команды Гильермо Абаскаль принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Максименко, Хлусевич, Маслов, Литвинов, Джикия, Классен, Пруцев, Денисов, Зобнин, Промес, Соболев.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» стартует в Санкт-Петербурге в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Перед последним туром «Спартак» имеет в своём активе 12 очков, а «Зенит» - 9.