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Кубок России

Уткин объяснил, почему игроки «Зенита» и «Спартака» подрались

28 Ноября 2022 • 16:49 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Воскресный кубковый поединок между «Зенитом» и «Спартаком» запомнился главным образом дракой между футболистами. Известный журналист Василий Уткин объяснил случившееся. Он обратил внимание на то, что перед началом игры, когда футболисты разминались, на поле «Газпром Арены» прошла церемония бракосочетания.

«Теперь всё встаёт на свои места! Там же на стадионе свадьба была. А какая свадьба в России без драки?» - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что «Зенит» переиграл «Спартак» в кубковом дерби двух столиц по пенальти после ничьей 0:0. Набора двух очков не хватило питерцам, чтобы подняться выше третьего места в своей группе.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Василий Уткин
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