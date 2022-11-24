Петржела: «У «Спартака» нет никаких шансов против «Зенита»

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от поединка между подопечными Сергея Семака и московским «Спартаком» в рамках шестого тура группового раунда Фонбет Кубка России.
«Зенит» выступает в Кубке не так серьезно, как в чемпионате, но уверен, что победит в этой игре. У «Зенита» очень сильная команда - у «Спартака» нет никаких шансов», - передает слова специалиста «Спорт день за днём».
Центральный поединок заключительного тура состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в воскресенье, 27 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по столичному времени.
У Спартака разница пока плюс 3, у КС плюс 1, у Зенита минус 4.
У Самары разница не изменится, игры с Факелом пока не учитываются.
Зениту надо забивать и выигрывать в плюс 4 или больше .
4 - второе место
5 - первое , т.к. будут смотреть забитые мячи .
Зенит 7:6.
КС 5:4.
Зе счет больше забитых получается 1-ое место .
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