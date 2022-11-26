Кечинов — о матче с «Зенитом»: «Надеюсь, что «Спартак» даст бой»

Экс-игрок столичного «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящей игре «красно-белых» против «Зенита» в последнем туре Фонбет Кубка России.

«Надеюсь, что «Спартак» даст бой. Если приедут и будут играть так, как в Москве с «Зенитом» на Кубок, то всё будет нормально. Ничего там страшного нет», — заявил бывший футболист в интервью «Чемпионату».

По его мнению, «Спартак» не сильно отстаёт от российского гегемона, что подтвердила первая игра в рамках Кубка. Также Кечинов отметил повысившуюся уверенность московского коллектива.

Напомним, что четвёртая в этом сезоне встреча «Зенита» и «Спартака» пройдёт завтра, 27 ноября, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток назначен на 16:00 по московскому времени.