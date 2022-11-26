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Кубок России

Кечинов — о матче с «Зенитом»: «Надеюсь, что «Спартак» даст бой»

26 Ноября 2022 • 18:46 Комментировать (1)
Зенит
...
Спартак Москва
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Через 20 ч. 19 мин.

Экс-игрок столичного «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящей игре «красно-белых» против «Зенита» в последнем туре Фонбет Кубка России.

«Надеюсь, что «Спартак» даст бой. Если приедут и будут играть так, как в Москве с «Зенитом» на Кубок, то всё будет нормально. Ничего там страшного нет», — заявил бывший футболист в интервью «Чемпионату».

По его мнению, «Спартак» не сильно отстаёт от российского гегемона, что подтвердила первая игра в рамках Кубка. Также Кечинов отметил повысившуюся уверенность московского коллектива.

Напомним, что четвёртая в этом сезоне встреча «Зенита» и «Спартака» пройдёт завтра, 27 ноября, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток назначен на 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Валерий Кечинов
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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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Комментарии (1)
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rgjhg
26 Ноября 2022 в 19:01
Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое вемя перелопатил тысячи сайтов и
могу посоветовать только один ki n g -b all.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!
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