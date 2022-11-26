Кечинов: Жду победы «Спартака» в матче с «Зенитом»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался в преддверии матча между «красно-белыми» и «Зенитом».

«Я всегда жду от «Спартака» только одного – победы. И сейчас тоже буду ее ждать. «Спартак» уже не боится «Зенита», это было видно в кубковой игре в Москве, когда «красно-белые» выиграли 3:0», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

Эксперт надеется, что «Спартак» одержит победу над «Зенитом», а лидеры команды Куинси Промес и Александр Соболев покажут яркую игру.

«Зенит» примет «Спартак» в рамках 6-го тура Фонбет Кубка России, встреча состоится 27 ноября в 16:00 по московскому времени.