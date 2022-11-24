Хлусевич: «Будто ножом по сердцу, очень хочется забить»

Защитник столичного «Спартака» Даниил Хлусевич высказался об отсутствии голов за московскую команду.

«Отсутствие голов? Есть только моменты, очень много. Вопрос будто ножом по сердцу, очень хочется забить», - приводит слова Хлусевича «Чемпионат».

Футболист отметил, что во время выступлений за предыдущие клубы подобного рода сложностей у него не возникало, даже если речь шла о команде, выступающей в Российской Премьер-лиге – тульском «Арсенале».

Тем не менее, спортсмен не может назвать происходящее каким-либо давлением, ведь главное, по его словам – помогать своей команде.

У игрока в активе три голевые передачи в 20 матчах в составе «красно-белых».