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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хлусевич: «Будто ножом по сердцу, очень хочется забить»

24 Ноября 2022 • 23:11 Комментировать
Зенит
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Спартак Москва
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27.11 16:00

Защитник столичного «Спартака» Даниил Хлусевич высказался об отсутствии голов за московскую команду.

«Отсутствие голов? Есть только моменты, очень много. Вопрос будто ножом по сердцу, очень хочется забить», - приводит слова Хлусевича «Чемпионат».

Футболист отметил, что во время выступлений за предыдущие клубы подобного рода сложностей у него не возникало, даже если речь шла о команде, выступающей в Российской Премьер-лиге – тульском «Арсенале».

Тем не менее, спортсмен не может назвать происходящее каким-либо давлением, ведь главное, по его словам – помогать своей команде.

У игрока в активе три голевые передачи в 20 матчах в составе «красно-белых».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Даниил Хлусевич
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