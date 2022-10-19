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Кубок России

Николсон: «Наши намерения — побеждать в каждой игре, как в Кубке, так и в РПЛ»

19 Октября 2022 • 21:40 Комментировать
Факел
1:2
Спартак Москва
окончен

Ямайский нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал о целях и возможностях московского клуба на текущий сезон.

«Наши намерения — побеждать в каждой игре, как в Кубке, так и в РПЛ. У нас каждый матч, как финал», - цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».

Кроме того, игрок отметил, что «красно-белые» вполне могут обойти «Зенит» в турнирной таблице чемпионата России.

Кубковое противостояние между воронежским «Факелом» и московским «Спартаком» завершилось победой столичной команды со счётом 2:1. Николсон стал автором второго гола в ворота «сине-белых».

Следующий матч между «красно-белыми» и «сине-бело-голубыми» состоится в кубке России 18 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубок России Шамар Николсон
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