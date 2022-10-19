Николсон: «Наши намерения — побеждать в каждой игре, как в Кубке, так и в РПЛ»

Ямайский нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал о целях и возможностях московского клуба на текущий сезон.

«Наши намерения — побеждать в каждой игре, как в Кубке, так и в РПЛ. У нас каждый матч, как финал», - цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».

Кроме того, игрок отметил, что «красно-белые» вполне могут обойти «Зенит» в турнирной таблице чемпионата России.

Кубковое противостояние между воронежским «Факелом» и московским «Спартаком» завершилось победой столичной команды со счётом 2:1. Николсон стал автором второго гола в ворота «сине-белых».

Следующий матч между «красно-белыми» и «сине-бело-голубыми» состоится в кубке России 18 ноября.