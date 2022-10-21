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Рассказов — о новом контракте со «Спартаком»: Пока не обсуждали

21 Октября 2022 • 16:22 Комментировать
Факел
1:2
Спартак Москва
окончен

Защитник «Спартака» Николай Рассказов высказался о возможном продлении контракта с «красно-белыми».

«В перерыве матча с «Факелом» болельщики начали писать, чтобы мне предложили новый контракт? Не обсуждали (смеется). Хорошая шутка в телеграм-каналах!» — заявил Рассказов «Чемпионату».

«Спартак» одержал победу над «Факелом» в матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 2:1. Один из мячей за «красно-белых» забил Рассказов.

В текущем сезоне 24-летний игрок принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом. Действующий контракт Рассказова со «Спартаком» истекает в июне 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел Николай Рассказов
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