Кавазашвили раскритиковал Мевлю за слабую игру в составе «Спартака»

Бывший голкипер столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал Миху Мевлю за его слабую игру в составе «красно-белых».

«Теперь мы знаем, что Мевлю нельзя ставить в основной состав. Не из-за того, что он сыграл руками, а потому, что он просто слабый игрок на своей позиции. Миха на ногах не стоит, любая стычка, и он уже на земле лежит — слабый мальчик», – заявил участник двух чемпионатов мира в интервью «Спорт-Экспрессу». По мнению экс-вратаря сборной СССР, в таком случае гораздо рациональнее наигрывать собственного воспитанника, чем держать в клубе иностранца такого уровня.

Отметим, что Мевля допустил ошибку в игре с «Факелом», приведшую к пенальти в ворота «Спартака». Несмотря на пропущенный гол, «красно-белые» выиграли четвёртый матч в Фонбет Кубке России со счётом 2:1.

