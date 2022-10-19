Известны стартовые составы на матч «Факела» и «Спартака» в Фонбет Кубке России

Тренерские штабы «Факела» и «Спартака» определились со стартовыми составами своих команд на поединок четвёртого тура Фонбет Кубка России.
«Факел»: Городовой, Божин, Смирнов, Дашаев, Шаваев, Мендель, Черняков, Магаль, Черов, Максимов, Ивахнов.
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Маслов, Чернов, Рыбус, Хлусевич, Пруцев, Зорин, Зиньковский, Промес, Николсон.
Отметим, что в составе московского клуба первый матч проведёт 18-летний Даниил Зорин, а Куинси Промес выйдет на игру с капитанской повязкой.
Напомним, что «красно-белые» лидируют в своём квартете, набрав стопроцентный показатель по очкам после трёх матчей. «Факел» же наоборот уступил в каждой из игр. Встреча в Воронеже начнётся в 18:00 по московскому времени.
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