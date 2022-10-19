Зиньковский: «Тяжёлая была игра»

В четвертом туре группового раунда Фонбет Кубка России «Спартак» уверенно переиграл воронежский «Факел» со счетом 2:1. Правда, это было скромнее, чем в чемпионате, где «Спартак» выиграл со счетом 4:1. Нападающий московского клуба Антон Зиньковский поделился своим мнением о событиях матча, он считает, что игра сложилась весьма непросто для его команды.

- Тяжелая игра. Было больше единоборств, длинных передач, так и думали, что все так будет. Как я после травмы? Все нормально со здоровьем. Нормальное поле, - цитирует слова Зиньковского издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что «Спартак» является действующим обладателем Кубка России.