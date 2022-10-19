Городовой: «Как я понял, он сначала попал в мяч, а потом попал в меня, поэтому удаления не последовало»

Голкипер воронежского «Факела» Алексей Городовой прокомментировал эпизод с потенциальным удалением с поля нападающего «Спаратка» Шамара Николсона.

Игрок отметил, что после неприятного эпизода у него слегка повреждены пальцы и колено. Несмотря на это, необходимо набрать форму в самое ближайшее время.

«Что произошло: пошла передача между защитниками, мяч оказался между Шамаром и мной. Я уже пошел в блок, начал раскрываться, чтобы перекрыть большую площадь ворот. Как я понял, он сначала попал в мяч, а потом попал в меня, поэтому удаления не последовало», - цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что по возвращении домой повторно оценит этот эпизод и будет сильно расстроен, если вдруг окажется, что в том моменте стоило продемонстрировать красную карточку футболисту «красно-белых». Хотя определённое доверие судье присутствует, ведь если арбитр вынес свой вердикт в виде жёлтой карточки, то, скорее всего, так оно и есть.