Ребров высказался о победе «Спартака» над «Факелом»

Экс-голкипер московского «Спартака» Артём Ребров, ныне работающий в структуре «красно-белых», высказался о гостевой победе над воронежским «Факелом» (2:1) в матче четвертого тура группового раунда Фонбет Кубка России.

«Приятно вновь взять верх над колючим Воронежем в Кубке. Спасибо стадиону! Прекрасная атмосфера», - гласит сообщение Реброва в социальных сетях.

По итогам четырех проведенных туров подопечные Гильермо Абаскаля набрали 12 баллов и лидируют в своем квартете. Следующий матч «Спартак» проведет в Премьер-лиге против подмосковных «Химок». Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене» 23 октября.