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Кубок России

Ребров высказался о победе «Спартака» над «Факелом»

20 Октября 2022 • 08:36 Комментировать
Факел
1:2
Спартак Москва
окончен

Экс-голкипер московского «Спартака» Артём Ребров, ныне работающий в структуре «красно-белых», высказался о гостевой победе над воронежским «Факелом» (2:1) в матче четвертого тура группового раунда Фонбет Кубка России.

«Приятно вновь взять верх над колючим Воронежем в Кубке. Спасибо стадиону! Прекрасная атмосфера», - гласит сообщение Реброва в социальных сетях.

По итогам четырех проведенных туров подопечные Гильермо Абаскаля набрали 12 баллов и лидируют в своем квартете. Следующий матч «Спартак» проведет в Премьер-лиге против подмосковных «Химок». Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене» 23 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел Артём Ребров
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