Каррера: «Круто, что «Спартак» находится на первой строчке, намного выше «Зенита»

Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу «красно-белых» над воронежским «Факелом» (2:1).

«Круто, что «Спартак» находится на первой строчке, намного выше «Зенита». Красно-белые, безусловно, среди фаворитов Кубка России», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Столичный коллектив сумел обыграть команду из Воронежа благодаря голам Николая Рассказова и Шамара Николсона.

На текущий момент лидирующий в группе «Спартак» на девять очков отрывается от идущего третьим «Зенита», однако у «сине-бело-голубых» имеется игра в запасе с другим претендентом на выход в плей-офф – самарскими «Крыльями Советов».