Нагучев: «Воронеж — один из самых спартаковских городов в нашей стране»

Футбольный комментатор Роман Нагучев поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура Фонбет Кубка России «Факел» - «Спартак».

«Воронеж — один из самых спартаковских городов в нашей стране, и если ты не болеешь за «Факел», то ты обязательно болеешь за «Спартак», так мне здесь объяснили. Поэтому, мне кажется, что сегодня тут будут болеть за две команды», — приводит слова Нагучева «Матч ТВ».

Встреча между «Факелом» и «Спартаком» состоится сегодня, 19 октября, начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией игры можно следить на портале LiveResult.