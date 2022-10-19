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Кубок России

Нагучев: «Воронеж — один из самых спартаковских городов в нашей стране»

19 Октября 2022 • 17:58 Комментировать
Факел
0:1
Спартак Москва
перерыв

Футбольный комментатор Роман Нагучев поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура Фонбет Кубка России «Факел» - «Спартак».

«Воронеж — один из самых спартаковских городов в нашей стране, и если ты не болеешь за «Факел», то ты обязательно болеешь за «Спартак», так мне здесь объяснили. Поэтому, мне кажется, что сегодня тут будут болеть за две команды», — приводит слова Нагучева «Матч ТВ».

Встреча между «Факелом» и «Спартаком» состоится сегодня, 19 октября, начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией игры можно следить на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел Роман Нагучев
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ФАКЕЛ СПАРТАК МОСКВА
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