Зорин: «Незабываемые ощущения»

В четвертом туре группового раунда Фонбет Кубка России «Спартак» уверенно переиграл воронежский «Факел» со счетом 2:1. Правда, это было скромнее, чем в чемпионате, где «Спартак» выиграл со счетом 4:1. В составе московского клуба дебютировал Даниил Зорин - 18-летний полузащитник. Он прокомментировал свой дебют за красно-белых.

- Незабываемые ощущения — дебютировать за «Спартак» в достаточно юном возрасте, при большом количестве болельщиков, еще и на выезде. Получилась достаточно тяжелая игра, но хорошо, что выдержали, победили 2:1, - заявил Зорин в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, что «Спартак» является действующим обладателем Кубка России.