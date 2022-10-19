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Кубок России

В «Факеле» считают, что Николсона нужно было удалить

19 Октября 2022 • 22:15 Комментировать (1)
Факел
1:2
Спартак Москва
окончен

Воронежский «Факел» в социальных сетях возмутился неудалением ямайского нападающего «Спартака» Шамара Николсона на 43-й минуте встречи.

«И это не красная карточка?» - гласит заявление воронежцев.

Главный арбитр поединка Алексей Сухой после просмотра видеоповтора решил не удалять ямайского игрока.

По итогу московский клуб сумел одолеть «сине-белых» со счётом 2:1, один из голов на свой счёт записал Николсон во второй половине встречи. Хозяева поля попытались исправить положение, начав с гола Максима Максимова с пенальти на 77-й минуте матча, однако большего добиться так и не смогли.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел Кубок России Шамар Николсон
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Комментарии (1)
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redwhite1959
19 Октября 2022 в 23:14
Удаляют за фол последней надежды и преднамеренную грубость. В этом эпизоде был чистый игровой момент, в котором у Николсона не было намерения нанести травму вратарю. Поэтому реф всё сделал правильно после просмотра - жёлтая!
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