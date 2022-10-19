В «Факеле» считают, что Николсона нужно было удалить

Воронежский «Факел» в социальных сетях возмутился неудалением ямайского нападающего «Спартака» Шамара Николсона на 43-й минуте встречи.

«И это не красная карточка?» - гласит заявление воронежцев.

Главный арбитр поединка Алексей Сухой после просмотра видеоповтора решил не удалять ямайского игрока.

По итогу московский клуб сумел одолеть «сине-белых» со счётом 2:1, один из голов на свой счёт записал Николсон во второй половине встречи. Хозяева поля попытались исправить положение, начав с гола Максима Максимова с пенальти на 77-й минуте матча, однако большего добиться так и не смогли.