«Спартак» снова победил в Кубке России: кто из игроков Абаскаля лучше других проявил себя в Воронеже

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Ни одного пропущенного гола с игры, четыре победы за четыре матча – показатели «Спартака» на групповом этапе Кубка России действительно впечатляют. И это в группе с «Зенитом», «Факелом» и «Крыльями». Сегодня Абаскаль дал отдохнуть Джикии, Соболеву и Зобнину, попробовал схемы с четырьмя и тремя защитниками. В общем, экспериментировал, а самое главное, победил. Теперь «красно-белым» можно переключаться на РПЛ, а мы давайте разберёмся по персоналиям сегодняшней игры.

Статистика матча: владение мячом – 47:53, удары по воротам – 12:9, в створ – 6:4, угловые – 10:7. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

Видео

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«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 7,0. Мог «Факел» открывать счёт, но Максименко в ближнем углу достал опасный удар Магаля. К этому сейву Александр добавил ещё пару менее сложных, намертво забирая мяч после дальних ударов. А винить в пропущенном с пенальти мяче голкипера очень сложно.

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ – 6,5. Скрытый талант нападающего обнажил Рассказов, мастерски вырвавшись из-за спин защитников. Но вот прямые обязанности выполнил на среднем уровне, частенько давая простор Гонгадзе уже за своей спиной.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 6,0. Шикарный подкат, спасший «Спартак» от второго гола, вытаскивает Чернова на среднюю оценку. Но вообще защита «красно-белых» сегодня не убедила. Много свободы получили форварды «Факела» во втором тайме, даже прижав гостей к воротам.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – 5,0. Через час игры заменили Маслова, отвечавшего за вывод мяча из обороны. Дальние передачи не пошли у Павла, а передача ему за спину чуть не стала голевой – Максименко спас после удара Магаля.

МАЦЕЙ РЫБУС – 5,0. Поляк успел поиграть и крайним левым защитником и левым полусредним. Удивительно часто действовал на отбой Рыбус, просто вынося мяч, много проигрывал после забросов – три раза из четырех.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 6,5. Роль мотора в центре поля взял на себя Пруцев. Частенько фолил, но это из-за излишнего желания. Выиграл 7 единоборств, трижды сыграл на перехвате, не дал воронежцам спокойно действовать в центре поля.

ДАНИИЛ ЗОРИН – 5,5. Сложно оценить 18-летнего дебютанта, которому мяч особо не доверяли. Смотрелся достойно Зорин, не тушевался, пытался сыграть на созидание, не сбивался на простые передачи ближнему. Но не всегда получалось.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 6,5. Хлусевич исполнил роль Зобнина – играл левым краем ромба. Получилось очень слабо, Промес совсем не понимал Даниила, толкового дуэта не получилось. Сверкнул Хлусевич лишь однажды – его скрытая передача на Николсона стала голевой.

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АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 7,5. Самый старательный и активный из атакующей тройки. Менял фланги Зиньковский, постоянно включал дриблинг, опасно навешивал. Один из кроссов как раз и привёл к первому голу. Ещё Антон заработал четыре опасных стандарта.

КУИНСИ ПРОМЕС – 6,5. Ожидаемо блеклая игра от Куинси Промеса. Свой уровень голландец продемонстрировал, трижды разогнав опасную атаку. Дважды угрожал воротам сам, но видно, что экономил силы. На максимум Промес сегодня включался.

ШАМАР НИКОЛСОН – 7,0. Сильно проигрывает Соболеву в активности Николсон, гораздо меньшее влияние оказывает на игру. Можно уверенно сказать, что в РПЛ снова сыграет Александр. Но гол свой Шамар забил, грамотно реализовав шанс, предоставленный Хлусевичем.

МИХА МЕВЛЯ – 3,5. Игра Мевли в «Спартаке» просто ужасает. На полчаса вышел, но совершил две серьёзные ошибки. Одна стала результативной – пенальти, а вторую подстраховал ювелирный подкат Чернова.

ПАВЕЛ МЕЛЁШИН – б/о. Сегодня у кубкового джокера красно-белых выход на замену не удался.

ВИТАЛИЙ ШИТОВ – б/о.

РОМАН ЗОБНИН – б/о.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – б/о.