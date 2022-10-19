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Кубок России

«Спартак» снова победил в Кубке России: кто из игроков Абаскаля лучше других проявил себя в Воронеже

19 Октября 2022 • 20:25 Комментировать
Факел
1:2
Спартак Москва
окончен

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Ни одного пропущенного гола с игры, четыре победы за четыре матча – показатели «Спартака» на групповом этапе Кубка России действительно впечатляют. И это в группе с «Зенитом», «Факелом» и «Крыльями». Сегодня Абаскаль дал отдохнуть Джикии, Соболеву и Зобнину, попробовал схемы с четырьмя и тремя защитниками. В общем, экспериментировал, а самое главное, победил. Теперь «красно-белым» можно переключаться на РПЛ, а мы давайте разберёмся по персоналиям сегодняшней игры.

Статистика матча: владение мячом – 47:53, удары по воротам – 12:9, в створ – 6:4, угловые – 10:7. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Факел1:2Спартак Москва
  45'Рассказов Николай (0:1)
  51'Николсон Шамар (0:2)
(1:2) Максимов Максим77'  
Городовой АлексейБожин Сергей  90'Дашаев АсланМагаль Руслан 78' (Мастерной Владислав ( 78') Смирнов Михаил 59' (Дмитриев Олег ( 59'  90') Черняков ДаниилЧеров Василий 58' (Альшин Ильнур ( 58') Мендель Андрей  90'Шаваев Алихан 59' (Калинин Илья ( 59') Ивахнов Матвей 46' (Гонгадзе Георгий ( 46') Максимов Максим
Запасные: Свинов ИльяСуслов КириллАкбашев РоманЕршов НикитаМорозов ЕвгенийКвеквескири ИраклийШляков Евгений
Максименко АртёмРыбус МацейЧернов НикитаМаслов Павел 61' (Мевля Миха ( 61'  76') Хлусевич Даниил  90'Рассказов НиколайЗиньковский Антон 61' (Мелёшин Павел ( 61') Пруцев Данил 70' (Денисов Даниил ( 70') Зорин Даниил 70' (Зобнин Роман ( 70') Промес КуинсиНиколсон Шамар  43' 88' (Игнатов Михаил Александрович ( 88')
Запасные: Соболев АлександрСелихов АлександрКлассен ЛеонШитов ВладиславПяткин ИванИванников ДмитрийШитов Артём
19 октября. Стадион "Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)".

Видео

Стычка на поле (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Стычка на поле (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:2. Гол Максима Максимова с пенальти (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:2. Гол Максима Максимова с пенальти (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
0:2. Гол Шамара Николсона (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
0:2. Гол Шамара Николсона (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
0:1. Гол Николая Рассказова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
0:1. Гол Николая Рассказова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Просмотр ВАР на предмет красной карточки (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Просмотр ВАР на предмет красной карточки (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 7,0. Мог «Факел» открывать счёт, но Максименко в ближнем углу достал опасный удар Магаля. К этому сейву Александр добавил ещё пару менее сложных, намертво забирая мяч после дальних ударов. А винить в пропущенном с пенальти мяче голкипера очень сложно.

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ – 6,5. Скрытый талант нападающего обнажил Рассказов, мастерски вырвавшись из-за спин защитников. Но вот прямые обязанности выполнил на среднем уровне, частенько давая простор Гонгадзе уже за своей спиной.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 6,0. Шикарный подкат, спасший «Спартак» от второго гола, вытаскивает Чернова на среднюю оценку. Но вообще защита «красно-белых» сегодня не убедила. Много свободы получили форварды «Факела» во втором тайме, даже прижав гостей к воротам.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – 5,0. Через час игры заменили Маслова, отвечавшего за вывод мяча из обороны. Дальние передачи не пошли у Павла, а передача ему за спину чуть не стала голевой – Максименко спас после удара Магаля.

МАЦЕЙ РЫБУС – 5,0. Поляк успел поиграть и крайним левым защитником и левым полусредним. Удивительно часто действовал на отбой Рыбус, просто вынося мяч, много проигрывал после забросов – три раза из четырех.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 6,5. Роль мотора в центре поля взял на себя Пруцев. Частенько фолил, но это из-за излишнего желания. Выиграл 7 единоборств, трижды сыграл на перехвате, не дал воронежцам спокойно действовать в центре поля.

ДАНИИЛ ЗОРИН – 5,5. Сложно оценить 18-летнего дебютанта, которому мяч особо не доверяли. Смотрелся достойно Зорин, не тушевался, пытался сыграть на созидание, не сбивался на простые передачи ближнему. Но не всегда получалось.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 6,5. Хлусевич исполнил роль Зобнина – играл левым краем ромба. Получилось очень слабо, Промес совсем не понимал Даниила, толкового дуэта не получилось. Сверкнул Хлусевич лишь однажды – его скрытая передача на Николсона стала голевой.

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АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 7,5. Самый старательный и активный из атакующей тройки. Менял фланги Зиньковский, постоянно включал дриблинг, опасно навешивал. Один из кроссов как раз и привёл к первому голу. Ещё Антон заработал четыре опасных стандарта.

КУИНСИ ПРОМЕС – 6,5. Ожидаемо блеклая игра от Куинси Промеса. Свой уровень голландец продемонстрировал, трижды разогнав опасную атаку. Дважды угрожал воротам сам, но видно, что экономил силы. На максимум Промес сегодня включался.

ШАМАР НИКОЛСОН – 7,0. Сильно проигрывает Соболеву в активности Николсон, гораздо меньшее влияние оказывает на игру. Можно уверенно сказать, что в РПЛ снова сыграет Александр. Но гол свой Шамар забил, грамотно реализовав шанс, предоставленный Хлусевичем.

МИХА МЕВЛЯ – 3,5.  Игра Мевли в «Спартаке» просто ужасает. На полчаса вышел, но совершил две серьёзные ошибки. Одна стала результативной – пенальти, а вторую подстраховал ювелирный подкат Чернова.

ПАВЕЛ МЕЛЁШИН – б/о. Сегодня у кубкового джокера красно-белых выход на замену не удался.

ВИТАЛИЙ ШИТОВ – б/о.

РОМАН ЗОБНИН – б/о.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – б/о.

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