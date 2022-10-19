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Кубок России

Абаскаль объяснил отсутствие Джикии на матче с «Факелом»

19 Октября 2022 • 20:59 Комментировать (1)
Факел
1:2
Спартак Москва
окончен

Наставник столичного «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о причинах, по которым капитан «красно-белых» Георгий Джикия пропустил кубковый матч с «Факелом».

«Тут всё объясняется ротацией, он провел очень интенсивный матч на выходных, у него набралось много игрового времени. Надо было дать другим ребятам проявить себя на поле», – заявил испанский специалист в послематчевом интервью.

Также тренер объяснил свои построения, рассказав, что команде пришлось действовать в схеме с тремя центральными защитниками, роль которых исполняли Павел Маслов, Даниил Хлусевич и Мацей Рыбус, что позволило создавать опасные моменты для Куинси Промеса и Антона Зиньковского.

Победа в Воронеже со счётом 2:1 позволила «Спартаку» одержать четвёртую победу в групповой стадии Фонбет Кубка России.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия Гильермо Абаскаль
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Комментарии (1)
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redwhite1959
19 Октября 2022 в 21:41
А Чернов то - пожалуй - совсем не хуже Джикии! И даже - в отличии от Джикии - ни разу сегодня за матч не "скосячил"!
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