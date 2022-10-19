Абаскаль объяснил отсутствие Джикии на матче с «Факелом»

Наставник столичного «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о причинах, по которым капитан «красно-белых» Георгий Джикия пропустил кубковый матч с «Факелом».

«Тут всё объясняется ротацией, он провел очень интенсивный матч на выходных, у него набралось много игрового времени. Надо было дать другим ребятам проявить себя на поле», – заявил испанский специалист в послематчевом интервью.

Также тренер объяснил свои построения, рассказав, что команде пришлось действовать в схеме с тремя центральными защитниками, роль которых исполняли Павел Маслов, Даниил Хлусевич и Мацей Рыбус, что позволило создавать опасные моменты для Куинси Промеса и Антона Зиньковского.

Победа в Воронеже со счётом 2:1 позволила «Спартаку» одержать четвёртую победу в групповой стадии Фонбет Кубка России.

