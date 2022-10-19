Ветеран «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о кубковом матче с «Факелом».

- Как вам игра «Спартака» после дерби с ЦСКА?

- Я бы не сказал, что матч получился тяжелым для гостей. Может, только в эмоциональном плане было нелегко на него настаиваться. А по игре сильных сложностей «Факел» «Спартаку» не создал. Москвичи выглядели достойно.

- Но было подано много угловых.

- Стандарты – это да. Это лишняя концентрация. Но в росте «Спартак» не проигрывал сопернику, поэтому все закономерно.

- Гол в раздевалку получился неожиданным, ведь не было такого большого преимущества у «Спартака»?

- Наверное, везение сыграло в моменте у Рассказова, но везет сильнейшим. У гостей были подходы, чтобы забить. Понятно, что при равной игре сработало мастерство, и передача была хорошая, поэтому удалось забить.

- Оцените игру «Спартака» в нападении без Соболева?

- Соболев сейчас в хорошей форме. Он и в подыгрыше неплох, и в завершении агрессивно играет, и исполнительское мастерство на хорошем уровне. Саша сейчас значимая фигура в атаке «Спартака». Игру Николсона хорошо оцениваю. Он выглядел собранно и агрессивно. Что касается его карточки – это игровой момент. Он не успел убрать ногу и случайно наступил на соперника.

- Он сейчас не конкурент Соболеву?

- Саша выглядит сильнее. На это есть свои причины. Он почувствовал уверенность, потому что играл, забивал. Поэтому Соболев во всех отношениях сейчас сильнее.

- Что происходит с Мевлей? Почти в каждом матче он допускает серьезные ошибки.

- Не хочется его критиковать, но пока у Мевли не идет. Сейчас всплывают причины, по которым он ушел из «Зенита».

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- «Спартак» не пропускает с игры в Кубке России, а это был уже четвертый тур. С чем это может быть связано?

- Организация игры, плюс сыгранность в обороне. Нашли оптимальное сочетание. «Спартак» набрал неплохую форму. Уверенность присутствует. Все вместе и дает такой результат.

- Как отнеслись к ситуации с Абаскалем и Федотовым в дерби, которая будет теперь рассматриваться на КДК?

- Футбол – это эмоции. Федотову не удалось проконтролировать их. Все были на взводе. Все-таки это дерби. Конечно, некрасиво получилось со стороны тренера ЦСКА. И игроки иногда делают на поле то, что нельзя делать. За это мы футбол и любим.

- КДК как-то накажет Федотова?

- Наверное, накажет. Все понимают, и он сам тоже, что не сдержал эмоции. А вот тянет ли это на дисквалификацию - вопрос. Смотря как это интерпретировать. На мой взгляд, серьезное наказание будет излишним. Не знаю, хотел ли Федотов извиниться за свое поведение или нет, но думаю, на КДК тренеры пожмут друг другу руки, и на этом все закончится. Абаскаль – молодой парень, он простит своего старшего товарища.

Елена Григорьевская