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Кубок России

Селюк: «Зенит» выйдет с третьего места и выиграет Фонбет Кубок России

17 Октября 2022 • 21:17 Комментировать
Факел
...
Спартак Москва
19.10 18:00

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о результатах «Зенита» в Фонбет Кубке России.

«В Кубке России у «Зенита» будто недонастрой. Но потом они могут посмеяться над «Спартаком» и «Крыльями Советов», которые выйдут с первого и второго мест, а «Зенит» выйдет с третьего и выиграет турнир», — приводит слова Селюка Legalbet.

Агент предложил не засчитывать победу «сине-бело-голубых» со счетом 1:0, потому что такой счет для них является «медвежьей услугой».

Напомним, после трех туров «Спартак» (9 очков) возглавляет группу В, «Крылья» (6) — вторые, «Зенит» (3) — третий, а на последней строчке находится «Факел» (0).   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Крылья Советов Дмитрий Селюк
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