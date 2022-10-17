Селюк: «Зенит» выйдет с третьего места и выиграет Фонбет Кубок России

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о результатах «Зенита» в Фонбет Кубке России.

«В Кубке России у «Зенита» будто недонастрой. Но потом они могут посмеяться над «Спартаком» и «Крыльями Советов», которые выйдут с первого и второго мест, а «Зенит» выйдет с третьего и выиграет турнир», — приводит слова Селюка Legalbet.

Агент предложил не засчитывать победу «сине-бело-голубых» со счетом 1:0, потому что такой счет для них является «медвежьей услугой».

Напомним, после трех туров «Спартак» (9 очков) возглавляет группу В, «Крылья» (6) — вторые, «Зенит» (3) — третий, а на последней строчке находится «Факел» (0).