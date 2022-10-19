Абаскаль подвёл итоги матча против «Факела»

Наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о результате победного матча Фонбет Кубка России против воронежского «Факела».

«Цель достигнута. Эта победа позволила нам гарантировать выход в следующую стадию Кубка России. В Воронеже приятно играть, здесь хорошая атмосфера. Если ты не выигрываешь у «Факела» с преимуществом в 3-4 гола, становится сложно любой команде», – заявил испанский тренер после матча. Специалист также отметил, что доволен прогрессом своих подопечных.

Напомним, что по итогам четырёх игр «Спартак» собрал стопроцентный показатель по набранным очкам на групповой стадии Кубка, включая крупную победу над «Зенитом» со счётом 3:0.

