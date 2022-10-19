Камоцци: «Конечно, «Спартак» может выиграть Фонбет Кубок России»

В четвертом туре группового раунда Фонбет Кубка России «Спартак» уверенно переиграл воронежский «Факел» со счетом 2:1. Правда, это было скромнее, чем в чемпионате, где «Спартак» выиграл со счетом 4:1. Бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, Франко Камоцци, уверен в том, что почерк клуба говорит о том, что «Спартак» может снова стать обладателем трофея.

- Конечно, «Спартак» сможет выиграть Кубок России. Красно-белые выше «Зенита»? Не совсем важно, что происходит с другими командами. Самое главное, как играет «Спартак», - цитирует слова Камоцци издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что «Спартак» является действующим обладателем трофея.