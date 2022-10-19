Пятибратов: «Спартак» не превосходил на голову»

Наставник воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о поражении своих подопечных «Спартаку» в четвёртом туре Фонбет Кубка России.

«Думаете, «Спартак» выиграл с большим преимуществом? Мне так не показалось. Да, мы проиграли «Спартаку» три матча, но мы оставались сегодня в игре до последнего. Возможно, нам не хватило чуть времени. «Спартак» не превосходил на голову», — цитирует слова главного тренера воронежцев «Матч ТВ». Специалист отметил, что видит положительную динамику в действиях своей команды, поскольку «Факел» старается не отбиваться от мяча.

Отметим, что для новичка Российской премьер-лиги сегодняшняя неудача стала четвёртой в рамках Кубка. Воронежский клуб не набрал ни одного балла в турнире и находится на последней строчке в группе со «Спартаком», «Зенитом» и «Крыльями Советов».

