Абаскаль оценил дебют Зорина за «Спартак»

Главный тренер столичного «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил дебют Даниила Зорина в футболке «красно-белых».

«Он тренировался некоторое время с нами, сегодня на поле он показал характер, отлично двигался без мяча, неплохо играл вперед. Как в ситуации с Павлом Мелешиным, ему надо продолжать прогрессировать», – заявил испанский специалист в интервью после победы над «Факелом». Наставник москвичей рассказал, что у игрока почти появились слёзы на глазах после оглашения стартового состава, а для самого Абаскаля такой момент тоже стал счастливым.

Напомним, что 18-летний Зорин дебютировал за основную команду «Спартака» в Фонбет Кубке России. На поле в Воронеже Даниил провёл 70 минут.