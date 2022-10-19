Промес обменялся футболками с бывшим игроком «Спартака» Брызгаловым

Полузащитник московского «Спартака» Куинси Промес и защитник воронежского «Факела» Сергей Брызгалов обменялись футболками по завершении матча между командами в рамках четвёртого тура группового этапа Фонбет Кубка России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Игроки встретились в подтрибунном помещении и обменялись элементами одежды.

Матч между «красно-белыми» и «сине-белыми» завершился победой московской команды со счётом 2:1. Отличились Николай Рассказов, Шамар Николсон и Максим Максимов.

Результат поединка оставил команды на тех местах, которые они занимали до его начала – «Спартак» лидирует в группе B, «Факел» - на последнем месте.