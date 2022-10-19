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Кубок России

Промес обменялся футболками с бывшим игроком «Спартака» Брызгаловым

19 Октября 2022 • 20:57 Комментировать
Факел
1:2
Спартак Москва
окончен

Полузащитник московского «Спартака» Куинси Промес и защитник воронежского «Факела» Сергей Брызгалов обменялись футболками по завершении матча между командами в рамках четвёртого тура группового этапа Фонбет Кубка России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Игроки встретились в подтрибунном помещении и обменялись элементами одежды.

Матч между «красно-белыми» и «сине-белыми» завершился победой московской команды со счётом 2:1. Отличились Николай Рассказов, Шамар Николсон и Максим Максимов.

Результат поединка оставил команды на тех местах, которые они занимали до его начала – «Спартак» лидирует в группе B, «Факел» - на последнем месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел Кубок России Сергей Брызгалов Куинси Промес
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